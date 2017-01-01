Для осужденных ивановской колонии создали специальные условия

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В ивановской колонии общего режима №7 в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» завершились работы по созданию специальных условий для осужденных с ограниченными возможностями.

В одном из отрядов учреждения, где содержатся осужденные с различными группами инвалидности, инвалиды-опорники, оборудовали пандус и созданы спецусловия в санузле.

«Стоит отметить, что вновь созданные условия для маломобильных осужденных полностью соответствуют требованиям нормативных документов, и это, несомненно, сможет адаптировать их к условиям исправительного учреждения», - отметил временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №7 Владислав Кокоулин.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области

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