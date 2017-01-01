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В Иванове 24-летний парень ограбил женщину, пока та ожидала такси
Полиция задержала злоумышленника
В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила полицейским, что утром у бара по улице Наговицыной-Икрянистовой ее ограбил незнакомый молодой человек.
Было установлено, что между потерпевшей и одним из посетителей бара произошел конфликт. Вскоре женщина вызвала такси, чтобы уехать домой. А когда она вышла на улицу, к ней подбежал тот парень, с которым она повздорила в баре, сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.
Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 24-летний ранее судимый ивановец.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 4-х лет лишения свободы.
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Комментарии (1)
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- Медведьсегодня, 14:47Золото такой хитрый метал, весь негатив на себя берет, и отчистить его крайне трудно - вот будет теперь "парень" очищаться в течении 4х лет
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