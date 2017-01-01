Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:31

В Иванове 24-летний парень ограбил женщину, пока та ожидала такси

Полиция задержала злоумышленника


В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила полицейским, что утром у бара по улице Наговицыной-Икрянистовой ее ограбил незнакомый молодой человек.

Было установлено, что между потерпевшей и одним из посетителей бара произошел конфликт. Вскоре женщина вызвала такси, чтобы уехать домой. А когда она вышла на улицу, к ней подбежал тот парень, с которым она повздорила в баре, сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 24-летний ранее судимый ивановец.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 4-х лет лишения свободы.



ключевые слова: грабеж полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 666
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Золото такой хитрый метал, весь негатив на себя берет, и отчистить его крайне трудно - вот будет теперь "парень" очищаться в течении 4х лет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановец победил в конкурсе песен про Крымский мост
				
сегодня, 11:50

				

				Ивановец победил в конкурсе песен про Крымский мост 
								

					
	 Его композицию исполнит эстрадная звезда на международном конкурсе «Новая волна» - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1166						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Предприниматель обманул правительство Ивановской области на 2,5 млн рублей
				
сегодня, 11:30

				

				Предприниматель обманул правительство Ивановской области на 2,5 млн рублей 
								

					
	 В отношении него УФСБ возбудило уголовные дела
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2329						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		На 3-летнего мальчика и 15-летнюю девочку отбросило автомобиль
				
сегодня, 11:22

				

				На 3-летнего мальчика и 15-летнюю девочку отбросило автомобиль 
									
								

					
	 Подробности ДТП на парковке магазина в Шуе - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1991						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове произошел пожар в одном из зданий УМВД
				
сегодня, 09:38

				

				В Иванове произошел пожар в одном из зданий УМВД 
								

					
	 В кабинете на первом этаже сгорела мебель и оргтехника
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3341						
    •