Продолжаются поиски ивановца, пропавшего больше месяца назад

ФОТО, ПРИМЕТЫ





В областном центре продолжают искать 72-летнего Белова Анатолия Сергеевича. 5 июля 2017 года он вышел из дома на улице Постышева и пропал без вести.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые. (Фото не соответствует действительности, на нем пропавшему 45 лет).

Достоверной информации о том, во что был одет пропавший, нет.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или знает его местонахождение, сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).

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