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Продолжаются поиски ивановца, пропавшего больше месяца назад
ФОТО, ПРИМЕТЫ
В областном центре продолжают искать 72-летнего Белова Анатолия Сергеевича. 5 июля 2017 года он вышел из дома на улице Постышева и пропал без вести.
ПРИМЕТЫ: рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые. (Фото не соответствует действительности, на нем пропавшему 45 лет).
Достоверной информации о том, во что был одет пропавший, нет.
Просьба ко всем, кто видел пропавшего или знает его местонахождение, сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).
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