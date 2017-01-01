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18 минут назад
На двух перекрестках в Иванове временно отключат светофоры
По сообщению ивановской мэрии, 12 августа с 08.00 до 17.00 будут отключены светофоры на перекрестке улицы Ермака и переулка Отбельного. 14 августа без электроснабжения окажутся светофорные объекты на пересечении проспекта Ленина и улицы Ермака. Время отключения - с 08.00 до 17.00.
ключевые слова: перекрестки светофоры
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