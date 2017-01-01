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Ивановские школьницы танцуют стрип-дэнс
И при поддержке мэрии снимают эти танцы на ВИДЕО
Молодежным общественным телевидением был снять и выложен на YouTube ролик под названием «Танцевальная студия 20/14. Мастер-класс Strip Plastic». Видео произведено в сотрудничестве и при поддержке комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации г. Иваново. В ролике ивановские школьницы танцуют так называемый стрип-дэнс.
Из описания танцевального направления стрип-дэнс:
"Стрип-пластика представляет собой вид аэробики, который имитирует эротический танец. Он наполнен необычайной пластикой и чувственностью. Данный танцевальный стиль невозможно себе представить без страстности и раскрепощения. Без сомнения, это зрелище просто завораживает зрителей, особенно мужчин.
Отличительными чертами этого танца можно назвать мягкость, пластичность и сексуальность. Ее особая хореография учит женщину быть более женственной. В стрип-пластике есть флирт, есть намек, но он никогда не переходит грани приличия".
Стоит отметить и песню, под которую танцуют ивановские школьницы. Вот ее перевод:
«Я оставил свою девушку дома,
Я ее больше не люблю,
И она это никогда не узнает,
Эти глаза, в которые я смотрю,
Дайте мне увидеть эту зад..цу,
Дайте мне увидеть ее деньги,
Я тратил все деньги на нее,
Сейчас я опоздал и все это…
Дай мне свою любовь, детка,
Я могу сделать, что ты захочешь,
Дай мне нар…ов, я покажу свою боль,
У меня здесь сердце, у меня здесь шрамы,
Дай мне из чего пить, я принесу что пить,
Дай мне свое тело, я сделаю тебя знаменитой,
Это мои слова,Дай мне всего лишь любить тебя».
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а тут какие-то кривляния. У меня кошка так же дергается и катается по комнате когда ей надо кота...
Дети не могут передать в танце ни эротику, ни сексуальность, не доросли ещё ни эмоционально, ни физически. Если кого-то это возбуждает, тогда Вам к психиатру и срочно!
Тревожит факт участия в этом комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации г. Иваново. Проверить бы их всех там на это самое и голову у них тоже...
А если вам нужна пластика и "стрип-дэнс - это когда возбуждает, завораживает..." то вам нужно ни здесь сидеть, а в определенном заведении...
Воспитанники и воспитанницы данной студии участники(лауреаты, дипломанты) многих танцевальных конкурсов; а так же эти ребята выступают практически на всех городских и областных мероприятиях.
А преподавательский состав в студии просто великолепен - профессиональные хореографы!