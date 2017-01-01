Ивановские школьницы танцуют стрип-дэнс

И при поддержке мэрии снимают эти танцы на ВИДЕО





Молодежным общественным телевидением был снять и выложен на YouTube ролик под названием «Танцевальная студия 20/14. Мастер-класс Strip Plastic». Видео произведено в сотрудничестве и при поддержке комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации г. Иваново. В ролике ивановские школьницы танцуют так называемый стрип-дэнс.

Из описания танцевального направления стрип-дэнс:



"Стрип-пластика представляет собой вид аэробики, который имитирует эротический танец. Он наполнен необычайной пластикой и чувственностью. Данный танцевальный стиль невозможно себе представить без страстности и раскрепощения. Без сомнения, это зрелище просто завораживает зрителей, особенно мужчин.

Отличительными чертами этого танца можно назвать мягкость, пластичность и сексуальность. Ее особая хореография учит женщину быть более женственной. В стрип-пластике есть флирт, есть намек, но он никогда не переходит грани приличия".



Стоит отметить и песню, под которую танцуют ивановские школьницы. Вот ее перевод:

«Я оставил свою девушку дома,

Я ее больше не люблю,

И она это никогда не узнает,

Эти глаза, в которые я смотрю,

Дайте мне увидеть эту зад..цу,

Дайте мне увидеть ее деньги,

Я тратил все деньги на нее,

Сейчас я опоздал и все это…

Дай мне свою любовь, детка,

Я могу сделать, что ты захочешь,

Дай мне нар…ов, я покажу свою боль,

У меня здесь сердце, у меня здесь шрамы,

Дай мне из чего пить, я принесу что пить,

Дай мне свое тело, я сделаю тебя знаменитой,

Это мои слова,

».

поделиться ссылкой:

