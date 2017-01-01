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Новости

49 минут назад

Ивановские школьницы танцуют стрип-дэнс

И при поддержке мэрии снимают эти танцы на ВИДЕО


Молодежным общественным телевидением был снять и выложен на YouTube ролик под названием «Танцевальная студия 20/14. Мастер-класс Strip Plastic». Видео произведено в сотрудничестве и при поддержке комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации г. Иваново. В ролике ивановские школьницы танцуют так называемый стрип-дэнс.

Из описания танцевального направления стрип-дэнс:

"Стрип-пластика представляет собой вид аэробики, который имитирует эротический танец. Он наполнен необычайной пластикой и чувственностью. Данный танцевальный стиль невозможно себе представить без страстности и раскрепощения. Без сомнения, это зрелище просто завораживает зрителей, особенно мужчин.

Отличительными чертами этого танца можно назвать мягкость, пластичность и сексуальность. Ее особая хореография учит женщину быть более женственной. В стрип-пластике есть флирт, есть намек, но он никогда не переходит грани приличия".

Стоит отметить и песню, под которую танцуют ивановские школьницы. Вот ее перевод:

«Я оставил свою девушку дома,

Я ее больше не люблю,

И она это никогда не узнает,

Эти глаза, в которые я смотрю,

Дайте мне увидеть эту зад..цу,

Дайте мне увидеть ее деньги,

Я тратил все деньги на нее,

Сейчас я опоздал и все это…

Дай мне свою любовь, детка,

Я могу сделать, что ты захочешь,

Дай мне нар…ов, я покажу свою боль,

У меня здесь сердце, у меня здесь шрамы,

Дай мне из чего пить, я принесу что пить,

Дай мне свое тело, я сделаю тебя знаменитой,

Это мои слова,

Дай мне всего лишь любить тебя».



ключевые слова: школьницы танцы стрип-дэнс
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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  • 
								
									Antonio *								
							
    • 
							
  • 37 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							стрип-дэнс - это когда возбуждает, завораживает...
    
а тут какие-то кривляния. У меня кошка так же дергается и катается по комнате когда ей надо кота...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 16 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Радуйся, у тебя талантливая кошка, можешь смело говорить, что она умеет танцевать стрип-дэнс. :)
    
Дети не могут передать в танце ни эротику, ни сексуальность, не доросли ещё ни эмоционально, ни физически. Если кого-то это возбуждает, тогда Вам к психиатру и срочно!
    
Тревожит факт участия в этом комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации г. Иваново. Проверить бы их всех там на это самое и голову у них тоже...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
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  • 29 минут назад
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    • 
										-1
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							Пластики ноль, конвульсии какие то								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
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    • 
										-1
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							KG AM								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									УтяУтя								
							
    • 
							
  • 18 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ну вот что вы пристали к девочкам... на мой взгляд довольна не плохо танцуют.
    
А если вам нужна пластика и "стрип-дэнс - это когда возбуждает, завораживает..." то вам нужно ни здесь сидеть, а в определенном заведении...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Развелось то всяких школ...Педагоги большая часть даже хореографического образования не имеют(так любители) Что за танцевальная студия такая...первый раз слышу о ней.Ну и честно за свои видал получше,так на троечку потянет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									УтяУтя								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							20/14 очень классная танцевальная студия, не слышал - это плохо.
    
Воспитанники и воспитанницы данной студии участники(лауреаты, дипломанты) многих танцевальных конкурсов; а так же эти ребята выступают практически на всех городских и областных мероприятиях.
    

    
А преподавательский состав в студии просто великолепен - профессиональные хореографы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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