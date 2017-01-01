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В Ивановской области мужчина из мести поджег Mercedes-Benz
Суд приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы
В Кинешме вынесен приговор в отношении местного жителя который поджог чужой автомобиль.
Преступление было совершено 16 января 2017 года. Около 9 часов вечера во дворе одного из домов на улице Черноморской подсудимый заметил автомобиль Mercedes-Benz, очень похожий на тот, который накануне чуть его не сбил. Мужчина решил отомстить владельцу авто, принес канистру с бензином, плеснул горючей жидкости на машину и стал чиркать спичками. Они отсырели, поэтому поджечь машину удалось не сразу, но все-таки удалось. Загорелось переднее колесо. Решив, что теперь-то Mercedes уж точно сгорит, поджигатель с места преступления скрылся. Однако пламя вскоре погасло само собой.
Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей. А вот если бы машина полностью сгорела, ущерб был бы на сумму свыше миллиона рублей.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам колонии-поселению.
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Комментарии (2)
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- fox34 минуты назаднадо было в до гонку булыжник швырнуть что б наверняка тот был. А так конечно баран будет отвечать по закону.
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- Медведь22 минуты назадидиота кусок
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