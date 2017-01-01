В Ивановской области мужчина из мести поджег Mercedes-Benz

Суд приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы





В Кинешме вынесен приговор в отношении местного жителя который поджог чужой автомобиль.

Преступление было совершено 16 января 2017 года. Около 9 часов вечера во дворе одного из домов на улице Черноморской подсудимый заметил автомобиль Mercedes-Benz, очень похожий на тот, который накануне чуть его не сбил. Мужчина решил отомстить владельцу авто, принес канистру с бензином, плеснул горючей жидкости на машину и стал чиркать спичками. Они отсырели, поэтому поджечь машину удалось не сразу, но все-таки удалось. Загорелось переднее колесо. Решив, что теперь-то Mercedes уж точно сгорит, поджигатель с места преступления скрылся. Однако пламя вскоре погасло само собой.

Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей. А вот если бы машина полностью сгорела, ущерб был бы на сумму свыше миллиона рублей.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам колонии-поселению.

поделиться ссылкой:

