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Новости

3 минуты назад

В ивановском сквере забетонировали клен

Что бы это значило? ФОТО


Вчера какие-то люди забетонировали клен в сквере у дома-корабля в Иванове. Фото того, что было сделано, в редакцию IvanovoNews прислал наш читатель. «Мне не понятна цель и не ясны последствия этого мероприятия», - написал Михаил.

Вот и нам стало интересно, и мы попросили городскую администрацию разъяснить ситуацию. Мэрия пообещала дать комментарий в ближайшее время.

Фото: Алексей Устинов



ключевые слова: деревья клен бетон
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