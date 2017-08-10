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3 минуты назад
В ивановском сквере забетонировали клен
Что бы это значило? ФОТО
Вчера какие-то люди забетонировали клен в сквере у дома-корабля в Иванове. Фото того, что было сделано, в редакцию IvanovoNews прислал наш читатель. «Мне не понятна цель и не ясны последствия этого мероприятия», - написал Михаил.
Вот и нам стало интересно, и мы попросили городскую администрацию разъяснить ситуацию. Мэрия пообещала дать комментарий в ближайшее время.
Фото: Алексей Устинов
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