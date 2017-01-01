Строительство велодорожки в Иванове завершено

Стоимость работ составила порядка 2,5 млн рублей





Завершены работы по устройству первого этапа велосипедной дорожки на улице Ермака в Иванове (на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева). Об этом сообщает городское управление благоустройства.

Строительство трассы для велосипедистов ведется силами подрядной организации управления благоустройства ООО «Дормострой».

Велодорожка оборудована всеми необходимыми дорожными знаками и является полноценной частью улично-дорожной и транспортной сети областного центра. Протяженность первого этапа составляет 660 метров, ширина 3 метра. Стоимость работ составила порядка 2,5 млн. рублей.

Второй этап (на участке от улицы Тимирязева до улицы Смольной) планируется выполнить в 2018 году.

поделиться ссылкой:

