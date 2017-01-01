В Ивановской области 21-летний водитель сбил 15-летнего мопедиста

Оба получили травмы





ДТП случилось 10 августа около 20.46 на улице Советской в Юрьевце. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» при повороте налево не пропустил двигавшийся во встречном направлении мопед «Орион», за рулем которого находился 15-летний мальчик.

В итоге обоих доставили в Южскую ЦРБ. Водителя – с рваной раной пальца кисти и ушибом плеча, подростка - с рваной раной колена.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилист был трезв.

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