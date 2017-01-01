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Ивановец победил в конкурсе песен про Крымский мост
Его композицию исполнит эстрадная звезда на международном конкурсе «Новая волна» - ВИДЕО
Подведены итоги конкурса песен и стихов про Крымский мост. Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново. Леонид работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двоих детей – Марусю, которой исполнилось 11 лет, и Владимира, ему 14. 30 лет назад работа привела его в Крым и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост. Исполнение своих сочинений под гитару для Леонида – любимое занятие в свободное время. За 20 лет он написал около 10 композиций.
«Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна. Крымский мост – это действительно что-то грандиозное, стройка века. Его ждут с нетерпением. Уже скоро движение откроют – автомобильное и железнодорожное. Насколько проще будет попасть в Крым – это райское место на Земле», - рассказал Леонид Чернышев.
На втором месте - песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из города Дзержинска в Белоруссии. Третье место заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.
Песня-победитель ивановца Леонида Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября этого года. Ее автор вместе с семьей также получит возможность посетить этот конкурс.
По материалам информагентства «Крымский мост»
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Комментарии (4)
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- Labonza32 минуты назадМолодцы! Поздравляю!
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- Сергей Шеронов29 минут назадТак держать! Поздравляю! Здоровья и счастья!
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- Krovelchik24 минуты назадМолодец! Творческих успехов. Только не понятно почему эту песню будет петь очередная "звезда"
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- LEUI24 минуты назадЗНАЙ НАШИХ МОЛОДЦЫ!! УДАЧИ!!