Ивановец победил в конкурсе песен про Крымский мост

Его композицию исполнит эстрадная звезда на международном конкурсе «Новая волна» - ВИДЕО







Подведены итоги конкурса песен и стихов про Крымский мост. Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново. Леонид работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двоих детей – Марусю, которой исполнилось 11 лет, и Владимира, ему 14. 30 лет назад работа привела его в Крым и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост. Исполнение своих сочинений под гитару для Леонида – любимое занятие в свободное время. За 20 лет он написал около 10 композиций.

«Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна. Крымский мост – это действительно что-то грандиозное, стройка века. Его ждут с нетерпением. Уже скоро движение откроют – автомобильное и железнодорожное. Насколько проще будет попасть в Крым – это райское место на Земле», - рассказал Леонид Чернышев.

На втором месте - песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из города Дзержинска в Белоруссии. Третье место заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.

Песня-победитель ивановца Леонида Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября этого года. Ее автор вместе с семьей также получит возможность посетить этот конкурс.

По материалам информагентства «Крымский мост»

поделиться ссылкой:

