Предприниматель обманул правительство Ивановской области на 2,5 млн рублей

В отношении него УФСБ возбудило уголовные дела





Следственным отделением УФСБ в отношении руководителя одной из коммерческих организаций Ивановской области возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, предприниматель в целях получения субсидий из федерального и областного бюджетов предоставил в Департамент сельского хозяйства и продовольствия по Ивановской области фиктивные финансово-хозяйственные документы о деятельности своего предприятия.

Ущерб от противоправных действий руководителя коммерческой организации составил более 2,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Максимальное наказание по указанной статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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