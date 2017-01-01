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сегодня, 11:22

На 3-летнего мальчика и 15-летнюю девочку отбросило автомобиль

Подробности ДТП на парковке магазина в Шуе - ФОТО


Как мы сообщали ранее, вчера, 10 августа, около 14.45 на улице Свердлова в Шуе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Сегодня в УГИБДД по Ивановской области нам сообщили некоторые подробности происшествия.

28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на парковке магазина «Магнит» врезался в «Рено Сандеро». Ударом иномарку отбросило на пешеходов – 3-летнего мальчика и 15-летнюю девочку. Оба получили травмы. Малыша с ушибом лобной области, переломом ключицы, травмами головы госпитализировали в областную клиническую больницу. Туда же доставили и девочку. У нее перелом ключицы и травмы головы.

В отношении водителя отечественного авто составлены административные материалы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП дети
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							Когда уже будут сажать за пьянство за рулем?!? По другому не обремененные интеллектом люди которые садятся за руль в состоянии алкогольного/наркотического опьянения не поймут!!! Сколько еще смертей и покалеченных жизней нужно? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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