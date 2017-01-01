На 3-летнего мальчика и 15-летнюю девочку отбросило автомобиль

Подробности ДТП на парковке магазина в Шуе - ФОТО





Как мы сообщали ранее, вчера, 10 августа, около 14.45 на улице Свердлова в Шуе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Сегодня в УГИБДД по Ивановской области нам сообщили некоторые подробности происшествия.

28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на парковке магазина «Магнит» врезался в «Рено Сандеро». Ударом иномарку отбросило на пешеходов – 3-летнего мальчика и 15-летнюю девочку. Оба получили травмы. Малыша с ушибом лобной области, переломом ключицы, травмами головы госпитализировали в областную клиническую больницу. Туда же доставили и девочку. У нее перелом ключицы и травмы головы.

В отношении водителя отечественного авто составлены административные материалы.

Фото: УГИБДД

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