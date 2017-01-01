Афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 12 августа

В 10.00 на стадионе «Текстильщик» начнется спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

V открытый военно-исторический фестиваль «Кречет» пройдет с 11 по 13 августа в окрестностях деревни Иневеж (Ивановский район). Для всех участников и зрителей это прекрасная возможность окунуться в атмосферу средневековой Руси периода от IX века до времени начала использования огнестрельного оружия. Гости фестиваля смогут своими глазами увидеть как военное искусство Руси того периода, так и процесс изготовления оружия на мастер-классах.

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, пройдет в спортивном клубе «Энергия» (СДЮШОР № 4, Бакинский проезд, д.55А). Начало в 11.00.

IV Межрегиональный фольклорно-гастрономический фестиваль национальных кухонь «КухонЪ» начнется в 12.00 в деревне Реброво (Южский район). Гости фестиваля смогут прикоснуться к традициям белорусской, узбекской, киргизской, грузинской, туркменской, казахской, азербайджанской кухонь, узнать о старинных поварских обычаях Руси. В фестивале примут участие представители территориальных общественных самоуправлений города Иванова.

Продолжается работа открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Начало концерта под открытым небом в Арт-сквере в 15.00. Мероприятие состоится при хорошей погоде.

В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат музыкальные композиции в исполнении духового оркестра «Пульс» (КДЦ «Коляново»). Выступление начнется в 17.00 при хорошей погоде.

Воскресенье, 13 августа

Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. Для отдыхающих горожан подготовлены развлекательная программа «Медовый спас» и мероприятия, посвященные Дню строителя. Начало культурных программ в 11.00, приглашаются все желающие.

поделиться ссылкой:

