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Новости

16 минут назад

В Иванове продавщицу воздушных шариков надул мошенник

Полиция проводит проверку


В полицию с заявлением обратилась 29-летняя жительница областного центра, сообщив, что стала жертвой мошенников.

По словам девушки, на одной из торговых интернет-площадок она выставила объявление о продаже воздушных шаров, после чего на ее мобильный телефон поступил звонок от потенциального покупателя.

Во время разговора мужчина убедил потерпевшую, что оплатит заказ при получении, но уточнил, что у него в наличии лишь крупная купюра, поэтому необходимо перевести сдачу в размере 3000 рублей. Продавщица шаров согласилась на условия и перевела деньги на указанный расчетный счет. Позже, когда потерпевшая снова позвонила покупателю, чтобы договориться о месте и времени встречи, его телефон был уже отключен.

В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Бр... Кто-то чег-то недоговаривает.
    
Я оплачу вам товар безналом. но у меня только крупная купюра?
    

    
Или было так: у меня тут клиент на 100 000 покупает. Но я еговам типа не отдам. Какие мои интересы?  Но 3000 на карту будет достаточно...
    

    
Обычный откатинг.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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