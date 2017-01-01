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В Иванове продавщицу воздушных шариков надул мошенник
Полиция проводит проверку
В полицию с заявлением обратилась 29-летняя жительница областного центра, сообщив, что стала жертвой мошенников.
По словам девушки, на одной из торговых интернет-площадок она выставила объявление о продаже воздушных шаров, после чего на ее мобильный телефон поступил звонок от потенциального покупателя.
Во время разговора мужчина убедил потерпевшую, что оплатит заказ при получении, но уточнил, что у него в наличии лишь крупная купюра, поэтому необходимо перевести сдачу в размере 3000 рублей. Продавщица шаров согласилась на условия и перевела деньги на указанный расчетный счет. Позже, когда потерпевшая снова позвонила покупателю, чтобы договориться о месте и времени встречи, его телефон был уже отключен.
В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Я оплачу вам товар безналом. но у меня только крупная купюра?
Или было так: у меня тут клиент на 100 000 покупает. Но я еговам типа не отдам. Какие мои интересы? Но 3000 на карту будет достаточно...
Обычный откатинг.