В Иванове продавщицу воздушных шариков надул мошенник

Полиция проводит проверку





В полицию с заявлением обратилась 29-летняя жительница областного центра, сообщив, что стала жертвой мошенников.

По словам девушки, на одной из торговых интернет-площадок она выставила объявление о продаже воздушных шаров, после чего на ее мобильный телефон поступил звонок от потенциального покупателя.

Во время разговора мужчина убедил потерпевшую, что оплатит заказ при получении, но уточнил, что у него в наличии лишь крупная купюра, поэтому необходимо перевести сдачу в размере 3000 рублей. Продавщица шаров согласилась на условия и перевела деньги на указанный расчетный счет. Позже, когда потерпевшая снова позвонила покупателю, чтобы договориться о месте и времени встречи, его телефон был уже отключен.

В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

