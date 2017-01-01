Фестиваль «Лук-Лучок»: как это будет





26 августа в поселке Лух Ивановской области пройдет фестиваль «Лук-Лучок».

В этом году гостей фестиваля ждет большой луковый квест на целый день. Согласно условиям, гости должны посетить как можно больше площадок фестиваля, чтобы получить памятные призы (которые вручат самым активным участникам).

В этот день жители и гости фестиваля смогут попробовать свои силы в различных мастер-классах: от приготовления ризотто с золотым луком, настоящего сербского кофе до мастер-класса по управлению трактором. Поучаствовать в экскурсии по интереснейшим местам Луха, в интерактивной презентации туристических маршрутов по Луху и Лухскому району.

На фестивале будет организована работа юмористической площадки имени Ивана Урганта от проекта «Вознесенский stand up club», катание на воздушном шаре (аэростате), будет создан уникальный фестивальный арт-объект из дерева при участии средового архитектора, идеолога и организатора средового фестиваля «Курбанистика» Михаила Приемышева.

На центральной площади развернётся большая ярмарка, где можно будет купить уникальный лухский лук и тут же поучаствовать в конкурсе «Битва огородников» на лучшее соленье от местных жителей.

Гостям представиться возможность посетить Свято-Николо-Тихоновский мужской монастырь, поучаствовать в экскурсии и беседе с настоятелем, помочь благоустроить территорию монастыря.

Культурная программа фестиваля также включает концерт на центральной сцене, музыкальные и stand-up выступления, традиционный розыгрыш призов, разнообразные конкурсы, видео-флешмоб (съемки будут производиться с квадрокоптера) и съемку фильма «Лук-лучок», в котором каждый гость фестиваля сможет сыграть главную роль, от студии «Мастер Медиа».

В рамках фестиваля будут работать специальные площадки для детей: необычные аттракционы «Закрутиха» по образу и подобию старинных каруселей; «квесты», активные игры, тотальный диктант для детей и взрослых от образовательно-творческого центра «Преображенский»; мастер-класс по футболу и игра с известным спортсменом Валерием Катынсусом (г. Ярославль); детские гастрономические мастер-классы.

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И многое другое.