В Иванове произошел пожар в одном из зданий УМВД

В кабинете на первом этаже сгорела мебель и оргтехника





Сегодня около 5 часов утра случился пожар в здании Федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области» (г. Иваново, ул. Окуловой д.76). Возгорание произошло в одном из кабинетов на 1 этаже.

Огонь повредил мебель и оргтехнику, в том числе компьютер. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, площадь пожара составила 3 квадратных метра. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

поделиться ссылкой:

