В Ивановской области машину отбросило на пешеходов: пострадал ребенок

Сегодня, 10 августа, произошло серьезное ДТП в Шуе, в котором пострадал ребенок. Неподалеку от рынка на улице Свердлова машина врезалась в припаркованный автомобиль, который отбросило в пешеходов. Пострадал стоявший на тротуаре ребенок. По предварительным сведениям, у него - травмы головы и ног. У машины, устроившей ДТП - нижегородские номера. Информация уточняется.



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