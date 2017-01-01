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22 минуты назад
В Ивановской области сгорел трактор
ФОТО
Сегодня около трех часов дня в деревне Ключи Гаврилово-Пасадского района загорелся трактор. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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