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Новости

22 минуты назад

В Ивановской области сгорел трактор

ФОТО


Сегодня около трех часов дня в деревне Ключи Гаврилово-Пасадского района загорелся трактор. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. 



ключевые слова: пожар трактор МЧС
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Боеприпасов, найденных на Северном аэродроме, было около 300 единиц
				
сегодня, 13:56

				

				Боеприпасов, найденных на Северном аэродроме, было около 300 единиц 
									
								

					
	 Официальная информация Росгвардии и ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове владельцы облитых краской машин хотят взять свой двор под видеконтроль
				
сегодня, 13:09

				

				В Иванове владельцы облитых краской машин хотят взять свой двор под видеконтроль 
								

					
	 И предлагают всем местным жителям скинуться на установку камер наблюдения по 800 рублей с квартиры
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове пропала 14-летняя девочка
				
сегодня, 12:01

				

				В Иванове пропала 14-летняя девочка 
									
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)
				

				

	    			
    
	    				
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