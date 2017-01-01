В Ивановской области сгорел трактор

ФОТО





Сегодня около трех часов дня в деревне Ключи Гаврилово-Пасадского района загорелся трактор. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

поделиться ссылкой:

