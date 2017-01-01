Регоператор по обращению с ТКО разъясняет сложившуюся ситуацию с вывозом мусора

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы жителей Ивановской области





В связи с массовыми обращениями жителей Ивановской области региональный оператор по обращению с ТКО разъясняет сложившуюся ситуацию.

«За последние две недели на горячую линию регоператора ТКО поступают обращения и жалобы граждан, связанные как с организацией работы по вывозу твердых коммунальных отходов, так и с расчетом платы и доставкой квитанций за вывоз ТКО. Действительно, поскольку с 1 июля вся система обращения с отходами в Ивановской области кардинально изменилась, в работе всех включенных в этот процесс сторон периодически возникают организационные проблемы, что, в том числе, приводит к сбоям в работе с гражданами. Сейчас региональный оператор прилагает все усилия, чтобы наладить систему сбора и вывоза отходов.

Мы приносим извинения за возможно доставленные неудобства, которые носят временный характер.

По вопросам и претензиям, которые наиболее часто возникают у граждан, хотим дать следующие пояснения.

1. Очень трудно дозвониться на горячую линию, чтобы сообщить о проблемах.

Действительно, в связи с большим количеством вопросов у граждан на горячую линию поступает много звонков. Тем не менее, дозвониться на многоканальный телефон 8-800-100-71-90 вполне реально. Просим граждан отнестись с пониманием к этим временным проблемам, и если не удалось дозвониться с первого раза, повторить попытку. Сейчас ведется работа по увеличению количества операторов на горячей линии. Надеемся, что этот вопрос будет решен в ближайшие дни.

Если дозвониться на горячую линию так и не удалось, можно задать вопрос по адресу электронной почты info@reg-tko37.ru.

Все заявки, полученные таким образом, рассматриваются и берутся в работу.

Кроме того, во всех районных центрах организованы отделения (участки) Регионального оператора, куда любой гражданин может обратиться и получить необходимую консультацию. Адреса данных участков указаны в счетах.

2. Где можно уточнить графики вывоза отходов из частного сектора?

В большинстве городов и районов Ивановской области графики утверждены и соблюдаются, кроме того в большинстве районов данные графики размещены на сайтах муниципальных образований, а также в средствах массовой информации.

В городе Иваново ситуация несколько иная, поскольку ряд ТОСов областного центра обратились с просьбой изменить ранее утвержденные графики. Сейчас вносятся изменения с учетом пожеланий граждан, окончательно графики вывоза отходов из частного сектора в Иванове будут скорректированы к 1 сентября. Информация о графике вывоза будет дополнительно доведена до жителей.

Чтобы получить информацию о графиках вывоза ТКО на конкретной улице, можно обращаться на горячую линию или в территориальное отделение регионального оператора.

3. Плата за вывоз отходов начислена некорректно. Как получить перерасчет?

База о количестве зарегистрированных граждан была скорректирована на основании данных предоставленных управляющими компаниями, МФЦ, органами местного самоуправления

Если плата за обращение с ТКО вам была начислена неверно, то вам следует обратиться в территориальное отделение регионального оператора с заявлением о перерасчете. Заявление можно написать в свободной форме. К нему нужно приложить документы, подтверждающие количество прописанных в квартире или домовладении (справку из МФЦ).

Заявление о перерасчете и обосновывающие документы можно направить по электронной почте. Обращаем ваше внимание, что ни один вопрос не останется без ответа.

Если счет за вывоз мусора вам выставляет управляющая компания или ТСЖ, то соответствующее заявление и документы необходимо направить именно в УК (ТСЖ).

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №354 если в квартире или домовладении нет постоянно или временно зарегистрированных граждан (так называемые квартиры с «нулевой» пропиской), то начисление платы за вывоз ТКО осуществляется исходя из количества собственников данной квартиры или домовладения.

4. Квитанции за вывоз отходов приходят, а мусор из частного сектора не вывозят.

Если мусор с вашей улицы не вывозят, просим незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии регоператора либо в территориальное отделение (участок). Подобные факты будут проверяться, после выяснения причин невыполнения работ будут предприняты необходимые оперативные меры по устранению указанных причин.

5. Не пришли квитанции за вывоз мусора.

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В этом случае также следует обращаться в территориальное отделение регионального оператора, квитанции будут направлены повторно и будет проведена работа с организациями, ответственными за доставку».