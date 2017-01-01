В Ивановской области вызванные по тревоге сотрудники полиции вместо мины нашли кастрюлю

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В садовом кооперативе, что под Ново-Талицами, строители копали яму и на глубине 30 сантиметров нашли странный предмет, завернутый в пакет. Мужчины решили, что это часть противотанковой мины, и все работы приостановили. Вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что данный предмет не более чем старая кастрюля.

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