Новости
31 минуту назад
В Ивановской области вызванные по тревоге сотрудники полиции вместо мины нашли кастрюлю
ФОТО
В садовом кооперативе, что под Ново-Талицами, строители копали яму и на глубине 30 сантиметров нашли странный предмет, завернутый в пакет. Мужчины решили, что это часть противотанковой мины, и все работы приостановили. Вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что данный предмет не более чем старая кастрюля.
- оцените новость:
-
(0)
- 148
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:56Боеприпасов, найденных на Северном аэродроме, было около 300 единиц
Официальная информация Росгвардии и ФОТО
-
(0)
- 1748
сегодня, 13:09В Иванове владельцы облитых краской машин хотят взять свой двор под видеконтроль
И предлагают всем местным жителям скинуться на установку камер наблюдения по 800 рублей с квартиры
-
(0)
- 1213
сегодня, 12:01В Иванове пропала 14-летняя девочка
ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)
-
(0)
- 5076
сегодня, 10:177-летняя девочка и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Ивановской области
ФОТО
-
(0)
- 2610