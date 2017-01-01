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52 минуты назад
В Иванове не работают почти все детские окулисты
Лето - время отпусков. На себе это почувствовали ивановцы, пытавшиеся записать ребенка к окулисту. Врачи 3-й горбольницы сообщили обратившимся, что принять их смогут только в конце августа, так как все детские офтальмологи города решили отдохнуть одновременно. То же самое обратившимся заявили в специалисты «горячей линии» департамента здравоохранения Ивановской области.
О том, так ли это, и почему руководители отпускают нескольких врачей одного профиля в отпуск в одни и те же дни – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: окулист офтальмолог дети отпуск
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