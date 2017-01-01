Устроивший кровавую резню житель Ивановской области приговорен к 21,5 годам тюрьмы





Преступление было совершено 10 января 2017 года. Трое приятелей распивали в квартире спиртные напитки. Через некоторое время между двумя из них вспыхнула ссора. Подсудимый схватил нож и нанес им потерпевшему удар в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Все это время третий участник застолья, будучи сильно пьян, лежал на диване. Злоумышленник решил убить и его. Он подошел к лежащему мужчине и стал колоть его ножом. Нанес ему не менее 20 ударов в шею, грудь и голову. Потерпевший начал оказывать активное сопротивление, и во время борьбы нож клинка сломался. Тогда убийца взял сковородку и стал избивать ею свою жертву. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленник подумал, что тот умер и с места преступления скрылся.

Между тем израненный выжил, поскольку ему своевременно была оказана медицинская помощь.

На днях состоялся суд, который приговорил убийцу к 21,5 годам колонии строгого режима.

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