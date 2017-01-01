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10 минут назад
Подрыв 288 боеприпасов на Северном аэродроме сняли на видео
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Как мы сообщали ранее, вчера днем на территории аэродрома «Иваново-Северный», на котором в годы Великой Отечественной войны базировался знаменитый авиационный полк «Нормандия-Неман», были обнаружены боеприпасы времен ВОВ.
Взрывотехники ОМОН вручную извлекли из земли 288 боеприпасов, которые были уничтожены на месте накладным зарядом.
В распоряжении нашей редакции оказалось видео, на котором зафиксирован сам момент подрыва.
ключевые слова: боеприпасы аэродром уничтожение
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