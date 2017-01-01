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Новости

10 минут назад

Подрыв 288 боеприпасов на Северном аэродроме сняли на видео

ВИДЕО


Как мы сообщали ранее, вчера днем на территории аэродрома «Иваново-Северный», на котором в годы Великой Отечественной войны базировался знаменитый авиационный полк «Нормандия-Неман», были обнаружены боеприпасы времен ВОВ.

Взрывотехники ОМОН вручную извлекли из земли 288 боеприпасов, которые были уничтожены на месте накладным зарядом.

В распоряжении нашей редакции оказалось видео, на котором зафиксирован сам момент подрыва.



ключевые слова: боеприпасы аэродром уничтожение
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Боеприпасов, найденных на Северном аэродроме, было около 300 единиц
				
сегодня, 13:56

				

				Боеприпасов, найденных на Северном аэродроме, было около 300 единиц 
									
								

					
	 Официальная информация Росгвардии и ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове владельцы облитых краской машин хотят взять свой двор под видеконтроль
				
сегодня, 13:09

				

				В Иванове владельцы облитых краской машин хотят взять свой двор под видеконтроль 
								

					
	 И предлагают всем местным жителям скинуться на установку камер наблюдения по 800 рублей с квартиры
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове пропала 14-летняя девочка
				
сегодня, 12:01

				

				В Иванове пропала 14-летняя девочка 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)
				

				

	    			
    
	    				
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