Подрыв 288 боеприпасов на Северном аэродроме сняли на видео

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Как мы сообщали ранее, вчера днем на территории аэродрома «Иваново-Северный», на котором в годы Великой Отечественной войны базировался знаменитый авиационный полк «Нормандия-Неман», были обнаружены боеприпасы времен ВОВ.

Взрывотехники ОМОН вручную извлекли из земли 288 боеприпасов, которые были уничтожены на месте накладным зарядом.

В распоряжении нашей редакции оказалось видео, на котором зафиксирован сам момент подрыва.

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