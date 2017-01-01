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4 минуты назад
Боеприпасов, найденных на Северном аэродроме, было около 300 единиц
Официальная информация Росгвардии и ФОТО
Управление Росгвардии по Ивановской области выступило с официальным сообщением о находке большого количества боеприпасов у взлетной полосы на Северном аэродроме. Приводим текст пресс-релиза полностью:
«На территории аэродрома «Иваново-Северный», на котором в годы Великой Отечественной войны базировался знаменитый авиационный полк «Нормандия–Неман», обнаружены боеприпасы времен ВОВ.
Сотрудники – взрывотехники ОМОН Росгвардии по Ивановской области - вручную извлекли из земли 288 боеприпасов, которые были уничтожены на месте накладным зарядом.
В ходе проведения взрывных работ обеспечена безопасность граждан, а также инфраструктуры военного аэродрома».
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