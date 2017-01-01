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Новости

4 минуты назад

Боеприпасов, найденных на Северном аэродроме, было около 300 единиц

Официальная информация Росгвардии и ФОТО


Управление Росгвардии по Ивановской области выступило с официальным сообщением о находке большого количества боеприпасов у взлетной полосы на Северном аэродроме. Приводим текст пресс-релиза полностью:

«На территории аэродрома «Иваново-Северный», на котором в годы Великой Отечественной войны базировался знаменитый авиационный полк «Нормандия–Неман», обнаружены боеприпасы времен ВОВ.

Сотрудники – взрывотехники ОМОН Росгвардии по Ивановской области - вручную извлекли из земли 288 боеприпасов, которые были уничтожены на месте накладным зарядом.

В ходе проведения взрывных работ обеспечена безопасность граждан, а также инфраструктуры военного аэродрома».



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				В Иванове пропала 14-летняя девочка 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)
				

				

	    			
    
	    				
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