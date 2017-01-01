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Новости

33 минуты назад

В огороде у жительницы Ивановской области обнаружили более 170 стеблей мака

Полиция проводит проверку - ФОТО


В ходе профилактической операции «Мак-2017» полицейскими на приусадебном участке дома в одной из деревень Родниковского района был обнаружен 171 растущий стебель мака. По данному факту проводится проверка. Установлено, что приусадебный участок принадлежит ранее не судимой 53-летней местной жительнице.

Растения были срезаны, изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области, сообщает пресс-служба полицейского ведомства региона.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



ключевые слова: мак наркотики полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 10 минут назад
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							Нашли только стебли? А головки мака полицаи оставили себе?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Череп								
							
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  • 2 минуты назад
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							Кузьма смотри внимательно фото.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове пропала 14-летняя девочка
				
сегодня, 12:01

				

				В Иванове пропала 14-летняя девочка 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)
				

				

	    			
    
	    				
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