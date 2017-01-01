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33 минуты назад
В огороде у жительницы Ивановской области обнаружили более 170 стеблей мака
Полиция проводит проверку - ФОТО
В ходе профилактической операции «Мак-2017» полицейскими на приусадебном участке дома в одной из деревень Родниковского района был обнаружен 171 растущий стебель мака. По данному факту проводится проверка. Установлено, что приусадебный участок принадлежит ранее не судимой 53-летней местной жительнице.
Растения были срезаны, изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области, сообщает пресс-служба полицейского ведомства региона.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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Комментарии (2)
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- Кузьма Пруткофф10 минут назадНашли только стебли? А головки мака полицаи оставили себе?
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- Череп2 минуты назадКузьма смотри внимательно фото.
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