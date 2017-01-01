В огороде у жительницы Ивановской области обнаружили более 170 стеблей мака

Полиция проводит проверку - ФОТО





В ходе профилактической операции «Мак-2017» полицейскими на приусадебном участке дома в одной из деревень Родниковского района был обнаружен 171 растущий стебель мака. По данному факту проводится проверка. Установлено, что приусадебный участок принадлежит ранее не судимой 53-летней местной жительнице.

Растения были срезаны, изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области, сообщает пресс-служба полицейского ведомства региона.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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