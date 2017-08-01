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В Иванове владельцы облитых краской машин хотят взять свой двор под видеконтроль
И предлагают всем местным жителям скинуться на установку камер наблюдения по 800 рублей с квартиры
Получила продолжение история с автомобилями, которые были облиты краской в ночь на 1 августа в Иванове. Владельцы авто намерены оборудовать свои дома камерами видеонаблюдения.
Напомним, утром жителей домов, расположенных на перекрестке улиц Рабфаковской и Кузнецова ждал неприятный сюрприз. Около 40 машин были облиты краской разных цветов. Испорчены были не только автомобили - краской неизвестные поливали всё, что попадалось на их пути, в том числе подъездные двери. По факту вандализма полиция провела проверку. Виновника нашли - это женщина, которая продолжила свои «красочные» похождения и была поймана с поличным в местном храме.
Тем временем пострадавшие автовладельцы решили взять свой двор под видеконтроль. Они инициировали собрание жителей окрестных домов и предложили «скинуться» всем на установку камер наблюдения - примерно по 800 рублей с квартиры. Далеко не все встретили эту идею с одобрением.
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Организуешь, например, обливание автомобилей легко смывающейся краской, потом -
установку системы видеонаблюдения. И имеешь свой маленький гешефт.