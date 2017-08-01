Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

51 минуту назад

В Иванове владельцы облитых краской машин хотят взять свой двор под видеконтроль

И предлагают всем местным жителям скинуться на установку камер наблюдения по 800 рублей с квартиры


Получила продолжение история с автомобилями, которые были облиты краской в ночь на 1 августа в Иванове. Владельцы авто намерены оборудовать свои дома камерами видеонаблюдения.

Напомним, утром жителей домов, расположенных на перекрестке улиц Рабфаковской и Кузнецова ждал неприятный сюрприз. Около 40 машин были облиты краской разных цветов. Испорчены были не только автомобили - краской неизвестные поливали всё, что попадалось на их пути, в том числе подъездные двери. По факту вандализма полиция провела проверку. Виновника нашли - это женщина, которая продолжила свои «красочные» похождения и была поймана с поличным в местном храме.

Тем временем пострадавшие автовладельцы решили взять свой двор под видеконтроль. Они инициировали собрание жителей окрестных домов и предложили «скинуться» всем на установку камер наблюдения - примерно по 800 рублей с квартиры. Далеко не все встретили эту идею с одобрением.



ключевые слова: автомобили краска хулиганство видеокамеры
  • оцените новость:
  • (0)
  • 459
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Роскошь								
							
    • 
							
  • 47 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У кого машины пусть и сдают денежки. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стара идея, как мир...
    
Организуешь, например, обливание автомобилей легко смывающейся краской, потом -
    
 установку системы видеонаблюдения. И имеешь свой маленький гешефт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошая идея, потом посмотрят кино как пара негров ночью грузят уголь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове пропала 14-летняя девочка
				
сегодня, 12:01

				

				В Иванове пропала 14-летняя девочка 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2853						
    •