Вынесен приговор бывшему главе поселка Новописцово Георгию Гвоздеву

Он признан виновным в растрате бюджетных средств





Напомним, уголовное дело в отношении бывшего главы поселка Новописцово Вичугского района было возбуждено 14 июня 2017 года. Георгий Гвоздев был обвинен по статье «Присвоение или растрата бюджетных средств, совершённые с использованием служебного положения, в крупном размере».

Сегодня, как сообщает сайт vichuganews.ru, состоялся суд. В итоге экс-чиновник, бывший член партии «Единая Россия» был признан виновным в растрате бюджетных средств (ст.160 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

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