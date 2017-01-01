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сегодня, 12:33
В Шуе зафиксирована предельно допустимая концентрация сероводорода
Виновные устанавливаются
Завершен анализ результатов очередных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на ПОСТу в Шуе. Он показал разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По другим исследуемым ингредиентам превышений максимально-разовых предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе не установлено.
«В настоящее время проводится работа, направленная на установление хозяйствующих субъектов, деятельность которых могла привести к выявленным превышениям», - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области.
ключевые слова: атмосфера воздух сероводород
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