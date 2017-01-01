В Шуе зафиксирована предельно допустимая концентрация сероводорода

Виновные устанавливаются





Завершен анализ результатов очередных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на ПОСТу в Шуе. Он показал разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По другим исследуемым ингредиентам превышений максимально-разовых предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе не установлено.

«В настоящее время проводится работа, направленная на установление хозяйствующих субъектов, деятельность которых могла привести к выявленным превышениям», - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области.

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