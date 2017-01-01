В Иванове пропала 14-летняя девочка

ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)

В Иванове полиция разыскивает 14-летнюю Старостенкову Кристину Максимовну. 8 августа девочка ушла из дома на по улице Богдана Хмельницкого и до настоящего времени домой не вернулась. Всем наружным службам полиции направлена ориентировка с приметами девушки.

ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост 160 см, нормального телосложения, волосы ниже плеч, крашенные в светлый цвет, глаза карие.

БЫЛА ОДЕТА: футболка белого цвета, рубашка джинсовая, джинсы серого цвета, кроссовки «Adidas» серого цвета.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: носит линзы красного цвета, на правом плече большая родинка, на носу горбинка после перелома носа, слегка прихрамывает на правую ногу.

При себе имела рюкзак матерчатый серого цвета, с отделкой по бокам черного цвета.

По оперативной информации, разыскиваемая девушка могла уехать за пределы областного центра.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (4932) 48-16-02, 35-48-05 или 02 (Ивановская область).

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