В Иванове произошла авария с участием двух «ГАЗелей» и легковушки

Есть пострадавший – ФОТО





ДТП случилось 9 августа около 14.50 на улице Рыбинской областного центра. Грузовая «ГАЗель» врезалась в остановившийся впереди автомобиль «Фольксваген Поло», который влетел в другую «ГАЗель».

С травмами головы и ушибами ушиб шейного отдела позвоночника водителя легковушки доставили в больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы.

Фото: УГИБДД

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