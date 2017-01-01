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43 минуты назад
В Иванове произошла авария с участием двух «ГАЗелей» и легковушки
Есть пострадавший – ФОТО
ДТП случилось 9 августа около 14.50 на улице Рыбинской областного центра. Грузовая «ГАЗель» врезалась в остановившийся впереди автомобиль «Фольксваген Поло», который влетел в другую «ГАЗель».
С травмами головы и ушибами ушиб шейного отдела позвоночника водителя легковушки доставили в больницу.
По данным УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП "ГАЗель" легковушка
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