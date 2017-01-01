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сегодня, 11:24
Иномарку с перебитым номером кузова выявили при регистрации в МРЭО ГИБДД в Иванове
Водитель доставлен в отдел полиции
9 августа на площадке МРЭО ГИБДД сотрудник Госавтоинспекции выявил иномарку с поддельным номером кузова. При осмотре прибывшего на регистрацию автомобиля Hyundai ix35 инспектор обнаружил, что номер кузова (VIN код) был изменен кустарным способом, а также выявлены признаки изменения бланка паспорта транспортного средства.
Для дальнейшего разбирательства автомобиль и водитель были доставлены в один из отделов полиции, назначена экспертиза, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
ключевые слова: автомобиль кузов номер подделка
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- Медведьсегодня, 11:27Кто то порадуется находке своего ведра, или не порадуется - так как уже с страховой всё получил
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