Иномарку с перебитым номером кузова выявили при регистрации в МРЭО ГИБДД в Иванове

Водитель доставлен в отдел полиции





9 августа на площадке МРЭО ГИБДД сотрудник Госавтоинспекции выявил иномарку с поддельным номером кузова. При осмотре прибывшего на регистрацию автомобиля Hyundai ix35 инспектор обнаружил, что номер кузова (VIN код) был изменен кустарным способом, а также выявлены признаки изменения бланка паспорта транспортного средства.

Для дальнейшего разбирательства автомобиль и водитель были доставлены в один из отделов полиции, назначена экспертиза, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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