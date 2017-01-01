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Новости

сегодня, 11:24

Иномарку с перебитым номером кузова выявили при регистрации в МРЭО ГИБДД в Иванове

Водитель доставлен в отдел полиции


9 августа на площадке МРЭО ГИБДД сотрудник Госавтоинспекции выявил иномарку с поддельным номером кузова. При осмотре прибывшего на регистрацию автомобиля Hyundai ix35 инспектор обнаружил, что номер кузова (VIN код) был изменен кустарным способом, а также выявлены признаки изменения бланка паспорта транспортного средства.

Для дальнейшего разбирательства автомобиль и водитель были доставлены в один из отделов полиции, назначена экспертиза, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: автомобиль кузов номер подделка
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 11:27
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							Кто то порадуется находке своего ведра, или не порадуется - так как уже с страховой всё получил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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 ФОТО, ПРИМЕТЫ (особые приметы – носит красные линзы, слегка прихрамывает)
				

				

	    			
    
	    				
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