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2 минуты назад
В Ивановской области 20-летний парень заказал через интернет кроссовки и стал жертвой мошенников
Полиция разыскивает аферистов
Очередной жертвой интернет-мошенников стал 20-летний житель поселка Новописцово Вичугского района. Парень еще в апреле заказал через интернет кроссовки. В качестве оплаты за товар потерпевший перевел на счет продавца 4 190 рублей. Однако после банковской операции продавец на связь больше не вышел. Наивный молодой человек ждал обувь до сегодняшнего дня, но так и не дождавшись, наконец, обратился в полицию.
Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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