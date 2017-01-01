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Новости

2 минуты назад

В Ивановской области 20-летний парень заказал через интернет кроссовки и стал жертвой мошенников

Полиция разыскивает аферистов


Очередной жертвой интернет-мошенников стал 20-летний житель поселка Новописцово Вичугского района. Парень еще в апреле заказал через интернет кроссовки. В качестве оплаты за товар потерпевший перевел на счет продавца 4 190 рублей. Однако после банковской операции продавец на связь больше не вышел. Наивный молодой человек ждал обувь до сегодняшнего дня, но так и не дождавшись, наконец, обратился в полицию.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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