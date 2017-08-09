На территории Ивановской области будет реализован проект «Неизведанная Киммерия»

Грант на его воплощение на форуме «Таврида» получила ивановская участница - ФОТО





9 августа на всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида-2017» завершилась пятая смена «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев».

На официальном закрытии смены состоялось вручение 19 рекомендационных сертификатов на получение грантов «Конвейера проектов», сумма которых в этом году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено более 100 идей.

В числе победителей – участница из Ивановской области Виктория Неткачева. Она представила проект-конкурс «Неизведанная Киммерия», благодаря которому школьники и студенты могут познакомиться с республикой Крым посредством искусства и творчества.

«Спустя три года после присоединения республики Крым к России не все понимают важности данного события, не ощущают единства вековой истории одного народа. В связи с этим на территории Ивановской области я хочу реализовать проект «Неизведанная Киммерия». Для самых маленьких будет проведен конкурс рисунков, по итогам которого будет организована выставка. Старшеклассники и студенты колледжей примут участие в викторине, благодаря которой познакомятся с загадочным полуостровом посредством работ художников, творивших в Крыму. Студенты профильных факультетов вузов смогут ощутить себя в роли искусствоведов в рамках анализа полотен о Крыме. По итогам конкурса будет выпущено пособие, содержащее работы участников. Его планируется использовать в качестве учебного пособия для учителей образовательных школ по дисциплине «Мировая художественная культура» и педагогов художественных школ в качестве наглядных примеров», - рассказала Виктория.

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