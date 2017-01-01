7-летняя девочка и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Ивановской области

ФОТО







Вчера, 9 августа, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали двое детей.

Около 21.20 на 141-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Вичугском районе произошла авария с участием трех машин. 33-летняя женщина без водительских прав, управляя автомобилем «Чери А21», врезалась в стоящий в попутном направлении для поворота налево «Фольксваген Пассат». В свою очередь немецкая иномарка влетела в ехавшую справа «Ладу Гранту». В результате ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена» - 7-летняя девочка. С переломом ключицы ее доставили в областную клиническую больницу. На водителя «Чери» составлен ряд административных материалом, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

662

Второй дорожный инцидент с ребенком произошел во дворе одного из домов на улице Шубиных в Иванове около 23.20. Водитель автомобиля «Мазда СХ-5» сбил 10-летнего велосипедиста. С ушибами и ссадинами мальчик обратился в больницу.На фото - двор, в котором сбили ребенка.