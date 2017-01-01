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Новости

сегодня, 09:33

100 гранат у взлетной полосы на Северном аэродроме: новые подробности


Как мы сообщали ранее, вчера днем на военном аэродроме в Иванове у взлетной полосы были обнаружены несколько ящиков с боевыми гранатами. Всего – около 100 боеприпасов. Прямо на месте их уничтожили специалисты-взрывотехники.

Сегодня IvanovoNews стали известны еще некоторые подробности этого ЧП. Ящики с гранатами Ф-1 были закопаны. Их нашли во время земляных работ. Все ящики были старыми, в земле они пролежали не меньше 30 лет. Гранаты были без запалов.



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