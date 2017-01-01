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Новости

сегодня, 20:11

На военном аэродроме в Иванове у взлетной полосы обнаружили около 100 боевых гранат

К месту происшествия были срочно вызваны взрывотехники


По информации IvanovoNews, сегодня на военном аэродроме «Северный» (Ивановская область) произошло ЧП. Около взлетной полосы было обнаружено несколько ящиков с боевыми гранатами. Всего – около 100 боеприпасов.

Незамедлительно были вызваны специалисты-взрывотехники. В несколько приемов они уничтожили весь боекомплект прямо на месте.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства появления боеприпасов у "взлётки" устанавливаются.

ключевые слова: аэродром взлетная полоса гранаты
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Наверное для репетиции Открытого Неба припасли. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Наверное при взлете в Лугандонию из транспортного самолета  вывалилась гуманитарная помощь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Везли в Лугандонию, да не довезли. Ихтамнет, как всегда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		На военном аэродроме в Иванове у взлетной полосы обнаружили около 100 боевых гранат
				
сегодня, 20:11

				

				На военном аэродроме в Иванове у взлетной полосы обнаружили около 100 боевых гранат 
								

					
	 К месту происшествия были срочно вызваны взрывотехники
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области дети 3 и 6 лет случайно сожгли автомобиль
				
сегодня, 17:08

				

				В Ивановской области дети 3 и 6 лет случайно сожгли автомобиль 
								

					
	 Полиция проводит проверку
				

				

	    			
    
	    				
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	       		У жителей Ивановской области изымают землю для строительства автодороги
				
сегодня, 13:56

				

				У жителей Ивановской области изымают землю для строительства автодороги 
								

					
	 Изъятие частной земли для госнужд региона проводится в рамках законодательства РФ
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановка ночью переплыла Ла-Манш
				
сегодня, 11:18

				

				Ивановка ночью переплыла Ла-Манш 
									
								

					Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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