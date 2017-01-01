На военном аэродроме в Иванове у взлетной полосы обнаружили около 100 боевых гранат

К месту происшествия были срочно вызваны взрывотехники





По информации IvanovoNews, сегодня на военном аэродроме «Северный» (Ивановская область) произошло ЧП. Около взлетной полосы было обнаружено несколько ящиков с боевыми гранатами. Всего – около 100 боеприпасов.

Незамедлительно были вызваны специалисты-взрывотехники. В несколько приемов они уничтожили весь боекомплект прямо на месте.

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По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства появления боеприпасов у "взлётки" устанавливаются.