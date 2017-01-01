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сегодня, 20:11
На военном аэродроме в Иванове у взлетной полосы обнаружили около 100 боевых гранат
К месту происшествия были срочно вызваны взрывотехники
По информации IvanovoNews, сегодня на военном аэродроме «Северный» (Ивановская область) произошло ЧП. Около взлетной полосы было обнаружено несколько ящиков с боевыми гранатами. Всего – около 100 боеприпасов.
Незамедлительно были вызваны специалисты-взрывотехники. В несколько приемов они уничтожили весь боекомплект прямо на месте.По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства появления боеприпасов у "взлётки" устанавливаются.
ключевые слова: аэродром взлетная полоса гранаты
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Комментарии (3)
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- Помидоринасегодня, 20:18Наверное для репетиции Открытого Неба припасли.
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- жигулини25 минут назадНаверное при взлете в Лугандонию из транспортного самолета вывалилась гуманитарная помощь
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- XerofuZZ18 минут назадВезли в Лугандонию, да не довезли. Ихтамнет, как всегда.
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