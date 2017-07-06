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06.07.2017 18:36Жители Лежнева жалуются на состояние воды в Ухтохме
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После публикации IN возбуждено расследование по факту загрязнения реки Ухтохма в центре Лежнева
Виновные лица будут привлечены к административной ответственности
В начале июля в нашу редакцию с жалобой на загрязнение воды в реке Ухтохма обратились жители Лежнева. Речь в заметке шла о том, что прямо в самом центре поселка в реку стекают сточные воды. В Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуре нам сообщили, что в последний раз подобная жалоба поступала в 2015 году - тогда «Водоканал» сбрасывал сточные воды без разрешения и проекта установленных нормативов сброса. Других нарушений не выявлялось, местные жители с таким запросом не обращались.
Информация о нашей публикации из природоохранной прокуратуры была направлена в департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области. Сотрудники экологического ведомства провели осмотр Ухтохмы в центре Лежнева и выявили признаки загрязнения реки несколькими хозяйствующими субъектами.
В итоге Департаментом было возбуждено административное расследование. По его результатам виновные лица будут привлечены к ответственности.
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