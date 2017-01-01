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24 минуты назад
В Ивановской области мужчина ушел ночью с работы и пропал без вести
ФОТО, ПРИМЕТЫ (особая примета – татуировка на плече в виде тигра)
В Вичуге разыскивается Гордеев Андрей Владимирович 1967 года рождения. В ночь с 30 на 31 июля 2017 года он вышел с работы в районе Тезинской фабрики, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые.
БЫЛ ОДЕТ: майка синяя, шорты синие, кроссовки чёрные.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левом плече татуировка в виде тигра.
Всех, кто увидит пропавшего, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02, 102, 112(2).
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