В Ивановской области дети 3 и 6 лет случайно сожгли автомобиль

Полиция проводит проверку





В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Логан» в одной из деревень Фурмановского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. После того, как огонь был локализован, эксперты-криминалисты провели осмотр места происшествия и установили, что причиной возгорания стал поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что хозяин иномарки не запер своё транспортное средство и ушел домой. В автомобиль залезли дети – двое мальчиков 3 и 6 лет, которые гуляли во дворе. В бардачке малыши нашли спички и во время игры случайно подожгли салон машины, испугались и убежали. В итоге салон иномарки выгорел полностью.

В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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