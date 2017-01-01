Похожие новости
-
сегодня, 10:43В Ивановском районе из-за аварии 1630 человек остались без света и воды
-
(0)
- 1238
- 2
-
Новости
Электроснабжение в поселке Михалево полностью восстановлено
Водоснабжение – еще нет
Как мы сообщали ранее, сегодня, 9 августа, в 09.50 произошло аварийное отключение электроснабжения в поселке Михалево Ивановского района.
В зону отключения попали 17 домов, 1630 человек. В результате отключения электроснабжения в Михалево было нарушено питание водоподающей скважины. Без водоснабжения остались 1630 человек.
Первоначально в ГУ МЧС по Ивановской области сообщали, что причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля. Однако, как позже выяснилось, авария произошла из-за неисправности на воздушной ЛЭП.
По состоянию на 16.00 ремонтные работы на линии электропередачи завершены. Электроснабжение населения возобновлено в полном объеме по штатной схеме.
В настоящее время производятся работы по возобновлению водоснабжения жителей п. Михалево.
- оцените новость:
-
(0)
- 148
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 731
-
(1)
- 2436
-
(3)
- 3625
-
(0)
- 1241