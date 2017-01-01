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Новости

сегодня, 17:01

Электроснабжение в поселке Михалево полностью восстановлено

Водоснабжение – еще нет


Как мы сообщали ранее, сегодня, 9 августа, в 09.50 произошло аварийное отключение электроснабжения в поселке Михалево Ивановского района.

В зону отключения попали 17 домов, 1630 человек. В результате отключения электроснабжения в Михалево было нарушено питание водоподающей скважины. Без водоснабжения остались 1630 человек.

Первоначально в ГУ МЧС по Ивановской области сообщали, что причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля. Однако, как позже выяснилось, авария произошла из-за неисправности на воздушной ЛЭП.

По состоянию на 16.00 ремонтные работы на линии электропередачи завершены. Электроснабжение населения возобновлено в полном объеме по штатной схеме.

В настоящее время производятся работы по возобновлению водоснабжения жителей п. Михалево.



ключевые слова: авария электроснабжение водоснабжение
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