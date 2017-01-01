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Новости

22 минуты назад

В Ивановской области прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

По легенде, столкнулись трактор с прицепом, перевозящим емкость с дизельным топливом, и школьный автобус с пассажирами


9 августа в Гаврилово-Посадском районе прошли командно-штабные учения по ликвидации ЧС, в частности, последствий дорожно-транспортного происшествия. По легенде учений, на автодороге Гаврилов Посад - Осановец столкнулись трактор с прицепом, перевозящим емкость с дизельным топливом, и школьный автобус с пассажирами. На месте условного ДТП отрабатывались мероприятия по деблокированию и извлечению пострадавших из поврежденных автомобилей, оказанию первой медицинской помощи, предотвращению возгорания автомобиля и сбору зараженного грунта.

Итоги командно-штабных учений подвели на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова дала положительную оценку практическим мероприятиям, выполненным районным звеном территориальной подсистемы РСЧС.

Добавим, что в командно-штабных учениях приняли участие начальник регионального ГУ МЧС Вячеслав Бутко и глава Гаврилово-Посадского района Владимир Лаптев.



ключевые слова: МЧС ЧС ДТП учения
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сегодня, 13:56

				

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