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Новости

55 минут назад

Скончался председатель правления областного общества инвалидов войны в Афганистане Виктор Круглов


9 августа на 58-м году жизни скончался председатель правления Ивановской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим» Виктор Владимирович Круглов.

В период с 1979 по 1997 годы Виктор Владимирович проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации, имеет воинское звание майор. С 1987 года по 1989 год, выполняя интернациональный долг, принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В сентябре 1994 года при исполнении обязанностей военной службы был тяжело ранен.

Виктор Владимирович награжден государственными наградами: орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет более 30 ведомственных наград и наград общественных организаций.

С 2000 года Круглов В.В. возглавлял Ивановскую областную общественную организацию инвалидов войны в Афганистане «Побратим». Внес весомый вклад в поддержку инвалидов военной службы и членов их семей, сплотив вокруг себя единомышленников. Благодаря личным качествам, ответственности за порученное дело, возглавляемая им организация стала одной из авторитетных общественных организаций в регионе.

Активная общественная деятельность Виктора Владимировича неоднократно отмечена региональным Правительством.

Правительство Ивановской области выражает глубокое соболезнование родным и близким по случаю кончины Виктора Владимировича Круглова.

Церемония прощания состоится 11 августа 2017 года в 11.30 в Большом ритуальном зале (№ 1) по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 145А.



ключевые слова: некролог
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