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сегодня, 15:37
Площадь между ж/д вокзалом и новой автостанцией в Шуе превратят в зону отдыха
ФОТО
В Шуе завершен один из этапов благоустройства территории между зданием новой автостанции и железнодорожным вокзалом. Эта площадь превратится в зону отдыха для жителей и гостей города, сообщает администрация райцентра.
Уже проведены работы по планировке данной территории, асфальтированию подъездных путей, организации тротуаров. В дальнейшем здесь появится газон и лавочки.
Проектом благоустройства занимается один из шуйских индивидуальных предпринимателей. Ранее он обустраивал Вокзальную площадь города.
Фото: пресс-служба администрации г. Шуя
ключевые слова: площадь благоустройство
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