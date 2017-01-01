Площадь между ж/д вокзалом и новой автостанцией в Шуе превратят в зону отдыха

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В Шуе завершен один из этапов благоустройства территории между зданием новой автостанции и железнодорожным вокзалом. Эта площадь превратится в зону отдыха для жителей и гостей города, сообщает администрация райцентра.

Уже проведены работы по планировке данной территории, асфальтированию подъездных путей, организации тротуаров. В дальнейшем здесь появится газон и лавочки.

Проектом благоустройства занимается один из шуйских индивидуальных предпринимателей. Ранее он обустраивал Вокзальную площадь города.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

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