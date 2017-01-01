На перекрестке улиц Бубнова и 10 Августа в Иванове временно отключат светофоры





10 августа будут отключены светофоры на перекрестке улиц Бубнова и 10-го Августа областного центра. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения - с 09.00 до 11.00.

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