В Иванове закрывается ювелирный магазин «Золотая Кострома»

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Любое украшение - меньше, чем за полцены. На такое могут отважиться только те, кому терять уже нечего. Так случилось с ювелирным магазином «Золотая Кострома», который находится на проспекте Ленина, 100. Много лет магазин предлагал только качественные украшения от ведущих российских производителей. Но правила игры из-за непростых экономических реалий изменились. Поставщики подняли цены и перешли на 100-процентную предоплату. Руководство всеми силами пыталось удержать магазин «на плаву». Но, увы… финальную точку в борьбе за выживание поставили сами покупатели. Их стало в разы меньше. В таких условиях ивановские ювелиры были вынуждены объявить о закрытии магазина и распродаже складских остатков со скидкой 60%. На витринах легкие и популярные серьги и кольца с фианитами и цветными камнями, объемные и фантазийные цепи и браслеты, классические и дизайнерские гарнитуры с драгоценными камнями. Например, серебряный браслет можно подобрать за 200 рублей, а гарнитур с крупными цветными камнями всего за 1500 рублей.

К слову, что для ювелиров кризис, для покупателей радость. Приобрести драгоценности меньше, чем за полцены, большая удача. Продавцы отмечают, что одни стараются купить в два раза больше, а другие в два раза дешевле. Главное успеть сделать выбор, пока магазин еще работает.

Ювелирный магазин «ЗОЛОТАЯ КОСТРОМА»

Пр. Ленина, 100

тел. 8 (4932) 326-110

Организатор акции ООО «Торговый Дом «Хризалис», г. Челябинск, ул. Маркса, д.38, офис 211.

Срок проведения акции: с 3 по 31 августа 2017г.

Скидка распространяется на весь ассортимент, представленный в салоне.

Цены на ярлыках указаны без учета скидки.

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