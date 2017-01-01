Капремонт автодороги Лежнево-Высоково завершат в следующем году

Общая стоимость работ – более 132 млн рублей





Автомобильная дорога Лежнево - Высоково в Лежневском районе капитально ремонтируется с 2014 года, в следующем году работы будут завершены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Сегодня ход работ на объекте проинспектировал и.о. председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин.

«Дорога является важным объектом транспортной инфраструктуры Лежневского района, она соединяет районный центр с несколькими населенными пунктами», – пояснил Сергей Зобнин. Он также добавил, что при выезде из Лежнева по обеим сторонам дороги расположены земельные участки, предоставленные многодетным семьям для строительства жилья.

По словам и.о. губернатора, общая стоимость финансирования объекта в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» составит 132,5 млн рублей из регионального дорожного фонда. Протяженность ремонтируемого участка – более 6 км.

В основном дорога построена на пучинистых грунтах. Весной, осенью, а также в дождливые летние месяцы движение транспорта здесь было затруднено. «Поэтому несколько лет назад было принято решение капитально отремонтировать дорогу с использованием асфальтобетона», – рассказал Сергей Зобнин.

Генеральный директор подрядной организации «ДСУ-1» Вячеслав Комаров сообщил, что на сегодняшний день выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 2,2 км. «Выполнено устройство обочин и съездов. Ведутся работы по укладке водопропускных железобетонных труб. Для безопасности дорожного движения на этой дороге изменялся профиль и виражи, отдельные участки подсыпались песком на высоту до одного метра», – отметил он.

Проектом капитального ремонта предусмотрен перенос высоковольтной линии, устройство разворотного круга для общественного транспорта и посадочной площадки, а также установка автопавильона. В зоне автобусной остановки будет сделан тротуар. Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях движения на автодороге установят 36 дорожных знаков, нанесут горизонтальную разметку. Также установят 60 погонных метров барьерного ограждения и 347 сигнальных столбиков.

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