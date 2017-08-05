Директору ивановского зоопарка сделали необычный и редкий живой подарок

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Директору ивановского зоопарка Аркадию Борзову подарили белую ворону. Необычный и редкий подарок преподнесло руководство Московского зоопарка, с которым Аркадий Борзов давно дружит и сотрудничает. Выбор в качестве презента именно белой вороны не случаен, он – символичен. Московские коллеги не просто ценят Аркадия Борзова как специалиста, но считают его как директора зоопарка неординарным, выделяя среди других руководителей зооучреждений.

Аркадий Борзов передал редкую птицу в свой родной зоопарк. И уже появилась идея создать в ивановском зоосаде уголок так называемых меланистов – животных и птиц, обладающих нетрадиционной для своего вида окраской. Таких, как например, белая ворона.

Фото: пресс-служба ивановского зоопарка

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