У жителей Ивановской области изымают землю для строительства автодороги

Изъятие частной земли для госнужд региона проводится в рамках законодательства РФ





8 августа 2017 года вышло Постановление регионального правительства «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Ивановской области для строительства автомобильной дороги Жажлево – Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области». Документ подписан и.о. губернатора Сергеем Зобниным.

Всего изымается 4 участка, правообладателями которых являются 9 человек и ООО «Аграрная компания «Жажлевская». Изымаемые участки являются землями сельхозназначения.

Размер возмещения за изымаемые земельные участки будет определен независимым оценщиком.

Изъятие частной земли для государственных нужд Ивановской области проводится в рамках действующего законодательства РФ и региона.

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