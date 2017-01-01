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Новости

сегодня, 13:56

У жителей Ивановской области изымают землю для строительства автодороги

Изъятие частной земли для госнужд региона проводится в рамках законодательства РФ


8 августа 2017 года вышло Постановление регионального правительства «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Ивановской области для строительства автомобильной дороги Жажлево – Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области». Документ подписан и.о. губернатора Сергеем Зобниным.

Всего изымается 4 участка, правообладателями которых являются 9 человек и ООО «Аграрная компания «Жажлевская». Изымаемые участки являются землями сельхозназначения.

Размер возмещения за изымаемые земельные участки будет определен независимым оценщиком.

Изъятие частной земли для государственных нужд Ивановской области проводится в рамках действующего законодательства РФ и региона.



ключевые слова: земельные участки автодорога строительство изъятие
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 11 минут назад
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							Последнее масштабноеизъятие земель было для строительства восточного обхода. Где земли, случайным образом оказались принадлежащими группировке из сергиево-Посада. И стоимость земли оказалась больше стоимости дороги...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		У жителей Ивановской области изымают землю для строительства автодороги
				
сегодня, 13:56

				

				У жителей Ивановской области изымают землю для строительства автодороги 
								

					
	 Изъятие частной земли для госнужд региона проводится в рамках законодательства РФ
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановка ночью переплыла Ла-Манш
				
сегодня, 11:18

				

				Ивановка ночью переплыла Ла-Манш 
									
								

					Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановском районе из-за аварии 1630 человек остались без света и воды
				
сегодня, 10:43

				

				В Ивановском районе из-за аварии 1630 человек остались без света и воды 
								

					
	 Предварительная причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля
				

				

	    			
    
	    				
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