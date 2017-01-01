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У жителей Ивановской области изымают землю для строительства автодороги
Изъятие частной земли для госнужд региона проводится в рамках законодательства РФ
8 августа 2017 года вышло Постановление регионального правительства «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Ивановской области для строительства автомобильной дороги Жажлево – Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области». Документ подписан и.о. губернатора Сергеем Зобниным.
Всего изымается 4 участка, правообладателями которых являются 9 человек и ООО «Аграрная компания «Жажлевская». Изымаемые участки являются землями сельхозназначения.
Размер возмещения за изымаемые земельные участки будет определен независимым оценщиком.
Изъятие частной земли для государственных нужд Ивановской области проводится в рамках действующего законодательства РФ и региона.
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Комментарии (1)
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- Alexander Umnikov11 минут назадПоследнее масштабноеизъятие земель было для строительства восточного обхода. Где земли, случайным образом оказались принадлежащими группировке из сергиево-Посада. И стоимость земли оказалась больше стоимости дороги...
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