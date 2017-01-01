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1 минуту назад
В Ново-Талицах прошла массовая проверка водителей автобусов
Результаты и ФОТО
Вчера, 8 августа с 09.00 до 12.00 сотрудники Госавтоинспекции в селе Ново-Талицы Ивановского района провели массовую проверку водителей маршруток и автобусов. Проверялось наличие у водителей всех соответствующих документов, а также техническое состояние транспортных средств.
За 3 часа инспекторы проверили более 50 автобусов. За время проведения мероприятия было выявлено более 10 нарушений ПДД.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области
ключевые слова: автобусы массовая проверка ГИБДД
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