Выбраны лучшие товары Ивановской области

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»





В начале августа завершился 20-й региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», который ежегодно с 1998 года проводит Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества». Предприятия Ивановской области традиционно принимают в нем участие. Председателем региональной конкурсной комиссии является директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин. Также в состав комиссии входят представители Торгово-Промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, Центра гигиены и эпидемиологии Ивановской области.

Оценка проводилась на основании представленных предприятиями материалов на конкурс, а также ознакомления с образцами продукции и услуг. Эксперты учитывали уровень качества товаров и их безопасность, привлекательность продукции для покупателя (дизайн, упаковка, наличие гарантии, срок хранения и др.), приемлемость изделия для потребителей (удобство применения, экономичность материало-, энергопотребления при использовании и др.) и соотношение цен на аналогичный товар.

По итогам регионального состязания были выбраны победители в номинациях «Продовольственные товары», «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения», «Услуги для населения».

Лучшими оказались товары и услуги от 7 предприятий Ивановской области: ООО «Рижский хлеб», ООО ПКП «Карат», ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «Объединение «Специальный Текстиль», ПАО «Швейная фирма «Айвенго», ООО «Стандартпласт», ООО «Санаторий «Зеленый городок». Среди выпускаемой продукции – хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки заварной подовый «Станичный», «Ароматный», мебельные изделия, мужские костюмы, марлевая продукция, материал для акустических систем автомобиля, а также санаторно-курортные услуги.

Товары данных компаний будут направлены на федеральный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Победа в данном конкурсе дает право производителям получить почетные звания Лауреата или Дипломанта и поместить логотип программы на маркировке или рекламных материалах своей продукции.

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